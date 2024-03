Influencerin aus Siegburg erklärt Jugendsprache Von „Bre“ bis „kritischer Hase“

Ob in den sozialen Medien oder im realen Leben – wenn junge Menschen miteinander sprechen, wünscht sich der ein oder andere bisweilen ein Wörterbuch herbei, um dem Gespräch noch folgen zu können. Immer neue Trendwörter ergeben sich häufig in der Online-Welt und schwappen von dort aus in den täglichen Sprachgebrauch der Generation Z und Alpha. Sogar die Millenials, die inzwischen 28 Jahre alt oder älter sind, kommen da mitunter nicht mehr mit.