Wege aus der Kriminalität Jugendliche Straftäter aus dem Rhein-Sieg-Kreis auf der Zugspitze

So durften Jugendliche im Rahmen eines Kölner „Kurve kriegen“-Projektes eine legale „Hall of Fame“-Wand besprühen, während das Naturfreundehaus Hardt anderen Teilnehmern die Möglichkeit bot, dem Chaos der Stadt zu entfliehen. Die enge Bindung an sportliche oder künstlerischen Projekte dient vor allem dazu, dass die Jugendlichen sich in einer Gruppe mit Gleichaltrigen zusammenfinden. Zugleich bekommen sie Methoden und Wege vermittelt, die ihnen helfen, sich mit den begangenen Straftaten oder ihrer Lebenssituation auseinanderzusetzen. Dabei geht es nicht um den schnellen Erfolg, sondern um eine nachhaltige Wirkung. Rückfälle in alte Muster wollen die Verantwortlichen der Initiative verhindern.