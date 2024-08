Innenstadt Siegburg Schauspieler ziehen in das ehemalige Kaufhof-Gebäude ein

Mit großen Bewegungen zeigt René Böttcher im ehemaligen Verkaufsraum, wo die rund 100 Zuschauer sitzen werden. Der Leiter der Studiobühne steht in der dritten Etage des Kaufhofs zwischen Leitern, Paketen und Traversen, die auf ihren Aufbau warten. Hier entsteht die Spielstätte für die kommende Spielzeit der Studiobühne Siegburg. Am 14. September feiert das Theater in den ehemaligen Verkaufsräumen die Premiere einer Aufführung, die passender nicht sein könnte: „Kaufhof Monopoly – Eine Anleitung: Wie werde ich Milliardär?“ Das Stück behandelt die Geschichte von René Benko, dem Eigentümer von Galeria Kaufhof Karstadt – und auch die Geschichte des Kaufhauses in Siegburg.