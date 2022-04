Integrationsagentur der Diakonie an Sieg und Rhein : Seit 15 Jahren unterwegs für gleiche Teilhabe

Ein friedliches und respektvolles Miteinander und die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit internationaler Geschichte wollen die Integrationsagenturen stärken. Foto: Stiftung Haus der kleinen Forscher/Christoph Wehrer

Rhein-Sieg-Kreis Mit Aktionswochen feiern die Integrationsagenturen in NRW Anfang Mai landesweit ihr 15-jähriges Bestehen. Die Einrichtung der Diakonie an Sieg und Rhein ist eine Agentur der ersten Stunde.

Ihr Ziel ist es, ein friedliches und respektvolles Miteinander zu stärken und die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit internationaler Geschichte zu verbessern. 2007 hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen im ganzen Bundesland Integrationsagenturen eingerichtet. Inzwischen gibt es 190 Agenturen in NRW – eine davon ist die Integrationsagentur des Diakonischen Werks an Sieg und Rhein. Sie ist von Anfang an dabei und beteiligt sich Anfang Mai auch an den landesweiten Aktionstagen zum 15-jährigen Bestehen der Integrationsagenturen.

Bürgerschaftliches Engagement, sozialraumorientierte Arbeit, interkulturelle Öffnung und Antidiskriminierungsarbeit – zählt die für den rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis zuständige Integrationsagentur die vier Säulen ihrer Arbeit auf. „Hinter den vier Begriffen stehen Aufgaben nah am Alltag der Menschen, immer bedarfsorientiert, immer lebenspraktisch. Und gern auch kreativ und vergnügt“, sagt Anna Neumann vom Öffentlichkeitsreferat des Evangelischen Kirchenkreises an Sieg und Rhein und nennt konkrete Beispiele. Wie etwa den Frauenkreativtreff in Troisdorf-Sieglar. Dort treffen sich Frauen aus verschiedenen Kulturen gemeinsam mit Angelika Kondilis zum gemeinsamen Handarbeiten. Beim Häkeln und Stricken tauschen sie sich aus.

Vielfaltcheck soll Diversität voranbringen

Die interkulturelle Öffnung im Gesundheitswesen nennt Maria Neuschaefer-Rube, die die Integrationsagentur seit 2012 leitet, eine Herzensangelegenheit. Ebenso lang leitet sie auch den „Runden Tisch Kultursensible Altenhilfe Troisdorf“, bei dem es um die Bedürfnisse zugewanderter Seniorinnen und Senioren geht und darum, sie zu unterstützen. Über Schulungen, Austausch und konkrete Umsetzungen in den Einrichtungen seien in den vergangenen Jahren viele kleine Schritte gelungen.

„Diese praktischen Schritte vor Ort sind nur wirkungsvoll, wenn sie gleichzeitig auch strukturell verankert werden“, sagt Michaela Teigelmeister, die Leiterin des Fachbereichs Offene Sozialarbeit der Diakonie, bei dem die Integrationsagentur angesiedelt ist. „Wir unterziehen uns als gesamte Organisation dem Vielfaltscheck“, sagt Diakonie-Geschäftsführer Patrick Ehmann. Der Vielfaltscheck sei „eine wertvolle Initiative“, da er die Diversität voranbringe. Gesellschaftliche Vielfalt selbst abzubilden, ermögliche noch einmal besser für die Menschen in der vielfältigen Gesellschaft da sein zu können, so Ehmann.

Interkultureller Seniorentreff in Sankt Augustin

Teilhabe zu ermöglichen bedeute, zugewanderte Menschen bei allen Angeboten immer mitzudenken, sei es bei der Gesundheitsversorgung, der Altenhilfe oder beim Zugang zu Verwaltung und Behörden, erklären die Verantwortlichen der Integrationsagentur der Diakonie an Sieg und Rhein. Zu den verschiedenen Arbeitsfeldern gehöre auch die Beteiligung am Siegel „Interkulturell orientiert“. Landesweit feiern die Integrationsagenturen NRW ihr 15-jähriges Bestehen in der Zeit von Montag, 2. Mai, bis Sonntag, 15. Mai, mit Aktionstagen.