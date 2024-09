Aus dem Siegburger Amtsgericht Intensivpflegerin fälscht Impfpass

Aus heutiger Sicht sei es eine riesige Dummheit gewesen, die sie bereue. Damals habe sie sich aber in einer schwierigen Lebenssituation befunden, erklärte die 38-Jährige, die sich am Siegburger Amtsgericht vor Richterin Seda Sabiye Ataer verantworten musste. Sie hatte laut Anklage im Januar 2022 in Hennef in einer Apotheke einen Impfpass mit zwei gefälschten Eintragungen über Corona-Schutzimpfungen vorgelegt, um ein Impfzertifikat zu erhalten. Diese brauchte sie nach eigenen Worten als Vorlage für ihren Arbeitgeber. Denn sie arbeitete damals als Intensivpflegerin.