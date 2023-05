Sozialberatung der Diakonie im Rhein-Sieg-Kreis IT-gestützte Verfahren sollen Beratungen für Betroffene erleichtern

Menschen in Not fehlt häufig die Kraft, verschiedene Beratungsangebote aufzusuchen. Doch die Anlaufstellen für bestimmte Problembereiche, wie die Sucht-, Schwangeren- oder Migrationsberatung, sind in der Diakonie an Rhein und Sieg bislang voneinander getrennt. Dadurch sei es für Betroffene schwieriger, sich Unterstützung zu holen, schreibt der soziale Dienst auf seiner Website. Diese Situation möchte er nun mit Hilfe einer Plattform für integrierten Sozialberatung ändern. Damit die Diakonie einen Prototyp für ein solches Instrument entwickeln kann, braucht sie eine Finanzierung.