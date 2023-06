SKM Rhein-Sieg legt Jahresbericht 2022 vor Immer mehr Wohnungslose sind psychisch krank

Das kann Varressa Lombardi-Boccia aus ihrer Arbeit bestätigen. Sie ist in der aufsuchenden Arbeit der SKM-Wohnungslosenhilfe unterwegs und dabei unter anderem an zwei festen Tagen in den Obdachlosenunterkünften in Lohmar und Hennef anwesend. In einer der beiden Einrichtungen habe zuletzt einer der Bewohner die halbe Einrichtung zerlegt. „Nachher erklärte er, der Teufel habe ihm das befohlen“, sagt die Sozialpädagogin. Der Mann habe in der Folge ein zeitweises Hausverbot erhalten und sei dadurch dann in die Notschlafstelle gekommen. „Das andere Setting hilft kurzfristig“, weiß Bert Becker zu berichten. Sei aber keine Dauerlösung.