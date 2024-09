Nur neun Gymnasien in NRW bieten es an Darum bietet das Anno-Gymnasium in Siegburg Japanisch als Abifach an

Im Fach Japanisch erlernen die Schüler nicht nur die Sprache, sondern erhalten auch Einblicke in die Kultur – vor allem durch die Möglichkeit, an einem Austausch teilzunehmen. Im Wechsel findet dieser regelmäßig mit Schülern aus Siegburgs Partnerstadt Yuzawa im Norden Japans statt. Der Besuch in Japan dauert immer zwei Wochen: In der ersten reisen die Schüler durch das Land, in der zweiten sind sie bei ihren japanischen Freunden in Yuzawa zu Gast.