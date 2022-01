​ Siegburg Zum 100-jährigen Bestehen des Tambourcorps‘ „Siebengebirge" Thomasberg haben die Musiker jetzt gemeinsam mit den Siegburger Funken Blau-Weiss ein Sticker-Album herausgebracht. Für die Bilder der Karnevalisten gibt es auf Facebook eine eigene Börse.

In diesem Jahr wurden wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wieder alle Karnevalsveranstaltungen abgesagt. Auch die Siegburger Funken Blau-Weiss und das Tambourcorps „Siebengebirge“ Thomasberg, das die Funken seit fast 20 Jahren als Regimentsspielmannszug begleitet, sind davon betroffen.

Dafür kann man die Blau-Weißen und das Tambourcorps ab sofort zu sich nach Hause holen. Zwar nicht live und im Original, aber in Farbe. Denn zum 100-jährigen Bestehen des Tambourcorps haben die Funken und ihr Regimentsspielmannszug ein gemeinsames Sticker-Album aufgelegt. Der erste Vorsitzende Florian Willwerts wies darauf hin, dass dies aber keineswegs als Ersatz für coronabedingte Ausfälle von Auftritten des Tambourcorps gedacht sei. „Das ist nur der Auftakt von verschiedenen Aktivitäten im Jubiläumsjahr“, betonte er.

Karnevalisten zum Sammeln daheim

„Was sonst in der Regel nur für die großen Stars des Sports gilt, wird nun auch für die größte und älteste Siegburger Karnevalsgesellschaft und den Jubiläumsverein aus dem Siebengebirge wahr“, so Funkensprecher Klaus Stock bei der Vorstellung der gemeinsamen Aktion auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes Klein-Heßling an der Luisenstraße. Dort kann man die insgesamt 303 Sammelbilder der Musiker des Tambourcorps, sämtlicher Tanzgruppen der Blau-Weissen, von den Minis, der Funkenjugend und den Junioren bis hin zur Großen Tanzgarde und der Traditionstanzgruppe sowie von ihren Marketenderinnen, Offizieren und Senatsmitgliedern zehn Wochen lang erwerben.