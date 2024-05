Konzerte in Siegburg geplant Jon Lord Tribute Project feiert die Musik von Deep Purple

Siegburg · Vier Musiklehrer bilden die Band Baroque in Blue, die für ein Tribute-Projekt Verstärkung erhalten haben. Hans-Peter Herkenhöhner, Gründungsmitglied und Leiter der Musikschule in Siegburg, erklärt, warum ihm die Musik von Deep Purple so viel bedeutet und wie es fast zu einem Konzert mit den Legenden gekommen wäre.

27.05.2024 , 05:00 Uhr

Das Jon Lord Tribute Project auf dem Siegburger Stadtfest im Jahr 2022. Foto: Franz-Josef Graß

Von Tim Werner