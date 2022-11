Sessionsauftakt in Siegburg : Jot drop und nicht mehr aufzuhalten

Siegburg Große Karnevalseröffnung nach zwei Jahren Pandemie-Pause lockt zahlreiche Narren auf den Siegburger Marktplatz. Das Prinzenpaar Clemens I. und Susanne I. sollen am 7. Januar von Bürgermeister Stefan Rosemann proklamiert werden.

Dem Wahnsinn des Krieges in der Ukraine den Frohsinn des Karnevals entgegen setzen – das will der designierte Siegburger Prinz Clemens I. in der kommenden Session. „Es wird Zeit, dass die Menschen endlich wieder feiern können“, sagte der künftige Narrenherrscher. Das taten sie dann auch. Zahlreiche Jecken tummelten sich am Sonntag, der zudem von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen war, in der Innenstadt. um mit den Tollitäten die traditionelle Eröffnung der Session zu feiern.