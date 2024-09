Theater im Kaufhof Jugendliche erobern mit Kultur das leer stehende Kaufhaus

Zum Wochenende der Jugendkultur gehen die Türen des ehemaligen Kaufhof an der Kaiserstraße in Siegburg wieder auf. Von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. September, haben dort Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren die Möglichkeit, ihre künstlerischen Fähigkeiten zu erweitern und gleichzeitig Freundschaften zu vertiefen und neue Bekanntschaften zu schließen. 95 Städte in Nordrhein-Westfalen nehmen daran teil, Siegburg ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei.