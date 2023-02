Vinyl-Trend in Siegburg : Junge Menschen erfüllen sich den Wunsch nach Schallplatten

Schallplattenhändler Thomas Wilpers (63) präsentiert seine Raritäten. Foto: Niklas Schröder

Siegburg Auch in Siegburg ist der Vinyltrend bei jungen Menschen angekommen. Im kleinen Plattenladen von Thomas Wilpers sind vor allem Alben wie Queen oder Tailor Swift gefragt. Der Händler erklärt, warum immer mehr Hörer auf die Schallplatte zurückgreifen.



Ob ACDC, Beatles oder Joy Division – in dem kleinen Plattenladen von Thomas Wilpers finden Musikliebhaber so einige ihrer Idole. Mehrere Tausend Schallplatten reihen sich hier in Kästen und Regalen. „Plattenhandel ist Vertrauenshandel“, sagt der 63-jährige Händler aus Sankt Augustin. Besonders dann, wenn es um Raritäten geht. Wilpers zieht Erstpressungen von Alben von Kraftwerk und David Bowie aus dem Regal und präsentiert sie stolz. „Es ist meine Aufgabe, nach bestem Wissen und Gewissen den Kunden darauf hinzuweisen, welche Mängel die Platte hat.“ Ist der Kunde mit der Platte nicht zufrieden, kann er sie auch umtauschen, verspricht der Händler.

Mit elf Jahren kaufte Wilpers seine erste Langspielplatte: „Deep Purple in Rock.“ Mit der Zeit tauschte und erwarb er viele Schallplatten auf Flohmärkten und Börsen. „Alleine Platten zu hören, war mir zu wenig. Ich wollte in Austausch mit anderen treten.“ Nicht zuletzt deshalb eröffnete Wilpers 2020 seinen Plattenladen und erfüllte sich damit einen Traum. In der Corona-Zeit behalf sich der Händler mit Türverkauf. „Ich habe ein paar Stammkunden, die mir die Stange gehalten haben“, sagt Wilpers. Mittlerweile kommen viele Passanten in seinen Laden, denn auch in Siegburg steige das Interesse an Vinyl, beobachtet Wilpers. Er sagt aber auch: „Reich wird man mit einem Plattenladen nicht.“

Nachfrage nach Schallplatten steigt rasant

Seit der Jahrtausendwende nimmt der Vinyl-Zug rasant Fahrt auf. Weltweit entstehen immer mehr Presswerke, die die hohe Nachfrage decken sollen. Alleine in Deutschland hat sich seit 2010 der Vinyl-Umsatz nach Angaben des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI) nahezu verzehnfacht. 2021 machte die deutsche Musikindustrie einen Umsatz von 118 Millionen Euro mit 4,5 Millionen verkauften Schallplatten – Tendenz steigend. Im Akkord produzieren deshalb auch deutsche Presswerke Langspielplatten in allen Farben. „Wir haben unsere Fertigungskapazitäten in den letzten Jahren deutlich erhöht und arbeiten am weiteren Ausbau, dennoch ist der Bedarf aktuell höher als der mögliche Output“, heißt es etwa bei Optimal Media in Röbel an der Mecklenburgischen Seenplatte. Man produziere sieben Tage die Woche in vier Schichten etwa 40 Millionen Platten pro Jahr. Ein paar Platten aus dem Werk stehen wohl auch in Wilpers Laden. Die hohe Nachfrage spürt auch er. „Wenn ich Schallplatten für Kunden nachbestelle, kann das mehrere Monate dauern, bis die geliefert werden.“

Tausende Schallplatten reihen sich in Wilpers Laden in Regalen und Kästen. Foto: Niklas Schröder

Von Anfang der 1990er bis etwa 2006 war das nicht vorstellbar. In dieser Zeit verschwanden nahezu alle Schallplatten vom Markt. „Die 90er Jahre waren das dunkle Jahrzehnt für Sammler“, erinnert sich Wilpers. Mittlerweile kauft bei ihm wieder Jung und Alt. „Meine jüngsten Kunden sind 15 Jahre alt und die ältesten über 70.“ Dafür gibt es viele Gründe: „Es ist nicht nur Nostalgie, sondern der Wunsch zum Analogen, zum anfassbaren Medium“, beobachtet Wilpers. Denn immer mehr Hörer wollen ihren Lieblingsbands nahe sein – mit größeren Albumcover und mehr Dynamik im Sound. „Eine CD ist und bleibt ein Datenträger. Die Schallplatte ist hingegen ein Kunstobjekt, ähnlich wie ein Kupferstich“, so Wilpers. In digitalen Zeiten, wo vieles über das Smartphone konsumiert wird, sehnten sich vor allem junge Menschen nach Orientierung. „Die Musik genießen und sich richtig entspannen, geht nur mit der Platte – das kann Spotify nicht“, sagt er. Gefragt sind Klassiker wie Led Zeppelin oder Queen, aber auch Platten von Taylor Swift, Billie Eilish und Lana Del Rey gehen regelmäßig über den Tresen. Besonders beliebt sind auch Bluesrock und Southern Rock mit minutenlangen Gitarrensolos, so der Händler. „Eben gute Gitarrenmusik.“

Limitierte Auflagen in der Box

Seit der Schallplatten-Renaissance wittern Label wie die Universal Music Group, Sony Music Entertainment und die Warner Music Group das große Geschäft mit Box-Sets. Das sind zumeist Werkschauen von Künstlern wie David Bowie oder Queen, die für mehrere hundert Euro verkauft werden. Universal Music etwa hat im Januar erneut die Studioalben-Kollektion der Rolling Stones in Mono herausgebracht. Zwei der auf 10.000 Stück limitierten Auflage hat Wilpers für sein Geschäft besorgt. Beide Boxen sind bereits vergriffen – für einen Preis von mehr als 400 Euro. „Das Gesamtwerk einer Band zu kaufen, ist eine tolle Sache“, findet auch Wilpers. Eine Schülerin habe sich zu Weihnachten die ABBA-Box mit allen Alben der schwedischen Band von ihren Eltern schenken lassen.

Der Tonabnehmer fährt durch die Rille. Foto: Niklas Schröder

Beliebt ist inzwischen auch farbiges Vinyl. Neuerscheinungen von bekannten Künstlern und Bands bieten Plattenlabel zum Teil in verschiedenen Ausfertigungen an. Wilpers hält das für eine Marketingmasche. „Ob mit Gatefold-Cover, Beiheft oder farbiges Vinyl – es handelt sich ja trotzdem um dieselbe Platte“, sagt er. Mit der Vinyl-Farbpalette solle gerade die junge Käuferschaft an das Medium gewöhnt werden. Klangunterschiede zwischen schwarzem und farbigem Vinyl, die viele Hörer seit Jahren bemängeln, gibt es nach Wilpers Ansicht aber nicht mehr. „Farbig ist nicht schlechter, das war einmal.“

Für Neueinsteiger Schallpatten hören muss nicht teuer sein Generell gilt, ein Plattenspieler muss nicht teuer sein. „Für den Anfang reicht ein Plattenspieler, der zwischen 150 und 200 Euro kostet“, sagt Schallplattenhändler Thomas Wilpers. Darüber hinaus braucht es zwei Boxen und einen Verstärker. In den meisten Plattenspielern ist bereits ein Vorverstärker eingebaut, der muss dann nicht zusätzlich gekauft werden. Aber auch im Second-Hand-Bereich lassen sich gute Plattenspieler preiswert finden. Bei Tonabnehmern könne der Käufer zwischen den Audio-Herstellern Ortofon und Audio-Technica wählen. „Für 70 bis 80 Euro hat man da schon einen guten Soundeffekt.“ Vinyl-Neulinge sollten sich für den Anfang günstiger ausstatten und schauen, ob sie überhaupt bei dem Hobby bleiben, empfiehlt Wilpers. scn