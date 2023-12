Urteil am Siegburger Amtsgericht Junger Mann stiehlt Goldschmuck für seinen Drogenkonsum

Der Angeklagte räumte die Taten vollumfänglich ein. Im September hatte er tagsüber ein Pfandhaus in der Siegburger Innenstadt betreten, mit einem Nothammer eine Vitrine eingeschlagen und Goldschmuck im Wert von rund 1600 Euro erbeutet. Dabei hatte er auch eine Axt in seinem Rucksack. Somit sah das Gericht den Tatbestand des Diebstahls mit Waffen erfüllt. Nur wenige Straßen weiter wurde der 23-Jährige damals von der Polizei festgenommen. Der Richter fragte den jungen Mann, wie es zu der Tat kommen konnte. Darauf antwortete der zurzeit in Haft sitzende junge Mann, dass daran wohl sein schlechter Umgang und der enorme Cannabiskonsum schuld gewesen seien. Nach eigenen Angaben konsumierte er täglich circa vier bis fünf Joints.