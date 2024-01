Anstaltsleitung geht von Suizid aus Häftling in der JVA Siegburg tot aufgefunden

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft waren bereits vor Ort in der JVA und haben dort erste Ermittlungen durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, so Welten, die darauf hinwies, dass dies in solchen Fällen üblich sei. Der Gefangene war seit dem Sommer des vergangenen Jahres in Strafhaft wegen Sachbeschädigung, Betruges und des Erschleichens von Leistungen.