Steinwurf in der Siegburger Haftanstalt : Streit unter Insassen der JVA Siegburg eskaliert

Steinwurf in der Siegburger Haftanstalt

Siegburg/Bonn Ein 41-Jähriger Insasse war vom Amtsgericht Siegburg zu einer weiteren Haftstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Obwohl er gute Chancen auf ein mildereres Urteil hatte, zog der Mann seine Berufung zurück.

Der Vorfall war kurz und hatte unangenehme Konsequenzen für beide Beteiligte: Am 11. März vergangenen Jahres soll ein Insasse der Siegburger Haftanstalt durch einen Stein verletzt worden sein, der von einem Mithäftling geworfen worden war. Das Opfer erlitt eine zirka einen Zentimeter lange Risswunde, der Täter wurde zu einer weiteren Haftstrafe von acht Monaten ohne die Möglichkeit zur Bewährung verurteilt. Dagegen ging der 41-Jährige in Berufung, zog das Rechtsmittel dann aber am Montagmorgen wieder zurück.