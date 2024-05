Brennende Kabel Brand am ICE-Bahnhof Siegburg/Bonn

Am ICE-Bahnhof Siegburg/Bonn hat ein Passant in der Nacht auf Montag gegen zwei Uhr Rauch an Gleis 6 entdeckt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Ausgelöst wurde der Brand durch Wartungsarbeiten der Deutschen Bahn, bei der die Schienen geschliffen wurden. Der Funkenflug hatte Kabel, die unter dem Bahnsteig verlaufen, angezündet.