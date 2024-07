Evangelischer Pfarrer aus Siegburg-Kaldauen geht in Ruhestand „Martin, wir ham dich lieb“

Siegburg · Er war gerne Pfarrer, 25 Jahre davon allein in der evangelischen Gemeinde in Siegburg-Kaldauen. Zum Abschied in den Ruhestand erinnert Martin Kutzschbach sich an viele schöne Begegnungen, blickt aber auch besorgt in die Zukunft. Seine Gemeinde bedankt sich besonders herzlich.

13.07.2024 , 01:00 Uhr

Mit einem Gemeindefest hat die Evangelische Kirchengemeinde Kaldauen ihren Pfarrer Martin Kutzschbach in den Ruhestand verabschiedet. Auf einer Leinwand liefen Fotos aus 25 Jahren Gemeindeleben. Foto: Christiane Thomas

Von Nadine Quadt Redakteurin Siegburg