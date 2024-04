„Kampf der Realitystars“ startet Seherin von Siegburg tritt in Thailand gegen Prominente an

Wenn am Mittwoch die fünfte Staffel „Kampf der Reality-Stars“ auf RTL zwei startet, ist auch eine Siegburgerin dabei. Lilo von Kiesenwetter, die Seherin von Siegburg, tritt an gegen Influencer, Dschungelcamp-Teilnehmer und TikToker. Mit dabei sind neben anderen die Schauspielerin Jenny Elvers, der Sohn von Uschi Glas, Ben Tewaag, Die Sala – ein offener Pavillon – am Strand von Thailand, in der die Teilnehmer für die Dreharbeiten untergebracht waren, erinnerte die 69-Jährige an ihre Hippie-Zeit. Lilo von Kiesenwetter ist in Siegburg zu Hause, hat aber schon an vielen Orten gelebt, unter anderem in den USA und auf Ibiza.