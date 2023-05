Angebote im Rhein-Sieg-Kreis Diese Kantinen sind auch für externe Gäste geöffnet

Egal, ob mit Fleisch oder mit Linsen – die Studentinnen Diana Heiser und Mercedes Wermes freuen sich immer, wenn es Spaghetti Bolognese in der Mensa in der Hochschule in Sankt Augustin gibt. Die Mensa des Studierendenwerks Bonn in der Hochschule ist nicht nur für Studierende und Lehrende geöffnet. Auch Hochschul-Externe können dort in ihrer Mittagspause essen gehen.