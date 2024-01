Kommentar zum Taktgefühl der Jecken Der Karneval ist kein wertebefreiter Raum

Der Auftritt des Siegburger Prinzenpaars mit Gefolge im Kaufhof am vergangenen Samstag war an ungewolltem Zynismus kaum zu übertreffen. Am letzten Tag vor Schließung kostümiert durch die Filiale zu marschieren, vorbei an den Dutzenden jetzt arbeitslosen Mitarbeitenden, und dabei „Oh, wie ist das schön? So was hat man lange nicht geseh’n, so schön“ zu singen, das hat mit „fiere op kölsche Aat“ nun wirklich nichts zu tun.