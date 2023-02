Polizei Siegburg zieht Bilanz : Zweijähriges Kind nach Karnevalszug in Troisdorf verletzt

Zweijähriges Kind nach Karnevalszug in Troisdorf verletzt

Siegburg Die Polizei Siegburg hat eine Bilanz für den Rosenmontag im Rhein-Sieg-Kreis gezogen. Bei den Karnevalsumzügen blieb es ruhig. In Troisdorf wurde allerdings ein zwei Jahre altes Kind verletzt.

Die Polizei Siegburg hat am Montagabend eine Bilanz für die Karnevalszüge am Rosenmontag im Rhein-Sieg-Kreis gezogen. Sowohl die Züge als auch die weiteren Veranstaltungen, die überall im Rhein-Sieg-Kreis stattfanden, seien ruhig verlaufen, teilte die Polizei Siegburg mit.

In Troisdorf-Sieglar kam es gegen 15 Uhr im Rahmen des Sieglarer Karnevalsumzugs allerdings zu einem Unfall, bei dem ein zwei Jahre altes Mädchen verletzt wurde. Eine 55 Jahre alte Anwohnerin soll zu diesem Zeitpunkt an der Ecke Pastor-Böhm-Straße/Larstraße mit ihrem Auto unterwegs gewesen sein und dabei das Mädchen angefahren haben, als dieses Kamelle von der Straße sammeln wollte. Das Kind verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten das Mädchen in eine Kinderklinik.