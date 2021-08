Jecke und Corona : Karnevalisten in der Region starten Veranstaltungsplanung

Rhein-Sieg-Kreis Die Karnevalisten im Rhein-Sieg-Kreis wollen eine möglichst normale Session feiern und stehen in den Startlöchern. Die genauen Entscheidungen zu Sitzungen, Partys und Zügen sollen in den nächsten Wochen fallen.

Sitzungskarneval mit den 3G

Das Ganze entspricht der aktuellen Einschätzung der Lage. Eine Nachsteuerung könnte nötig werden, wenn die Zahl der Erkrankten in die Höhe schießen würde. Die Aussicht, wieder unbeschwert Karneval feiern zu können, freut denn auch die Jecken an Rhein, Sieg und Swist. „Wir wollen auf jeden Fall in die Session starten“, sagt Jörg Sola Schröder, Präsident des Siegburger Karnevalskomitees.

Die Kreisstädter hatten eigentlich damit gerechnet, dass im Herbst in der Bevölkerung eine allgemeine Impfquote von 80 Prozent erreicht sein werde. „Ich hoffe aber, dass sich bis zur Prinzenproklamation in viereinhalb Monaten noch viele impfen lassen“, sagt der oberste Siegburger Karnevalist. Er selbst hielte einen negativen Schnelltest für die Saalveranstaltungen für ausreichend, man werde sich aber an die offiziellen Vorgaben halten, wenngleich er den vorgeschriebenen PCR-Test skeptisch sieht. „Ich möchte niemanden zwingen, sich impfen zu lassen“, so Sola Schröder. Er wollte mit seinen Karnevalskollegen auch auf jeden Fall am 7. November auf dem Siegburger Markt die Karnevalseröffnung zelebrieren, nun gelte es zu klären, wie das gehen könne.