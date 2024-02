GA-Umfrage am ICE-Bahnhof Warum Siegburg an Weiberfastnacht für viele Jecke nur Durchgangsstation ist

Siegburg · Nach Siegburg zieht es zu Weiberfastnacht nur wenige Karnevalsfreunde. Die meisten fahren weiter in die Domstadt nach Köln oder nach Bonn. Der GA hat sich am ICE-Bahnhof umgehört, was die Feiernden wegtreibt.

08.02.2024 , 16:31 Uhr

Michaela und Fabian haben Ute (v.l.) auf dem Bahnsteig nach Köln kennengelernt. Foto: Inga Sprünken

Von Inga Sprünken

Weiberfastnacht in Köln oder Beuel zu feiern hat Tradition. Darum ist der Siegburger Bahnhof schon morgens um 9 Uhr voller Kostümierter. Sie warten auf den Bahnsteigen auf die Züge, stehen bei den Bäckereien an oder warten vor dem Bahnhof auf Freunde, um sich dann gemeinsam auf den Weg zu machen. In Siegburg Weiberfastnacht zu feiern, fällt den Wenigsten ein.