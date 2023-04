Demonstration in Siegburg Kaufhof-Mitarbeiter setzen ein Zeichen mit Demonstration vor Dienstbeginn

Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kaufhofs in Sieburg versammelten sich am Mittwochmorgen um neun Uhr vor der Filiale in der Kaiserstraße. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Angestellten der Warenhäuser in fünf Bundesländern zum Streik aufgerufen. „Die Beschäftigten wollen mit den Aktionen den Druck in den feststeckenden Tarifverhandlungen erhöhen“, teilt Verdi mit. Die Gewerkschaft fordert unter anderem, dass das Unternehmen die regionalen Flächentarifverträge des Einzelhandels anerkennt. Hintergrund der Proteste ist der Sanierungsplan für das Unternehmen. Er sieht die Schließung von 47 der 129 Filialen vor – darunter auch die Filiale in Siegburg.