Kaufhof-Schließung in der Innenstadt Das Galeria-Parkhaus in Siegburg bleibt in Betrieb

Mit der Umstellung auf das neue System werden auch die Gebühren an die Preise der städtischen Parkflächen angepasst: Eine Dreiviertelstunde kostet dann 1,60 Euro, das Tagesticket 15 Euro. Die Stadtentwicklungsgesellschaft betreibt das Parkzentrum Rhein-Sieg-Forum, die Tiefgarage am Facharztzentrum, das Parkzentrum Holzgasse und das Parkzentrum Kaiserstraße. Hinzu kommen die Parkplätze am Facharztzentrum, an der Konrad-Adenauer-Allee, an der Volkshochschule und am Oktopus.