Betriebsrat zum Kaufhof-Aus in Siegburg „Wir haben bis zum Schluss gekämpft“

Die Nachricht kam unvermittelt. Gleich zu Beginn der Telefonkonferenz sagte die Konzernleitung, dass gerade zwei Besprechungen gleichzeitig stattfinden. Wer in der anderen Konferenz war, konnte aufatmen. Die Siegburger Betriebsratsvorsitzende Marie-Laure Gabriel aber saß in der Besprechung mit den Filialen, die geschlossen werden. Um 12 Uhr am Montagmittag informierte der Konzern den Betriebsrat und die Geschäftsführung. Keiner von ihnen habe mit dieser Entscheidung gerechnet, sagt Gabriel. „Sie haben uns auch nicht darüber unterrichtet, warum es bei uns gescheitert ist“, so die Betriebsrätin. Ihr zufolge ist Siegburg ein Vorzeigehaus mit gutem Umsatz. Auch sei nicht klar, warum die Schließung der betroffenen Filialen in zwei Wellen geschehe. 21 Standorte machen schon zum 30. Juni 2023 dicht. Die übrigen 31, unter ihnen auch Siegburg, schließen zum 31. Januar 2024.