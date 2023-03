Konsequenzen der geplanten Schließung Das fordert die Politik für die Kaufhof-Beschäftigten in Siegburg

Verantwortungslos findet Sebastian Hartmann, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Rhein-Sieg-Kreis, das Vorgehen von René Benke. Der Kaufhof-Eigentümer sei nicht nur Immobilienbesitzer, sondern auch Arbeitgeber, sagt Hartmann. Als solcher stehe er seinen Angestellten gegenüber in der Verantwortung. „Dass nach den Millionenhilfen des Bundes für das Unternehmen in der Coronakrise nun erneut mehrere Tausend Arbeitsplätze bedroht sind, ist aus meiner Sicht eine bittere Entwicklung“, so Hartmann. Anfang der Woche hatte der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof mitgeteilt, dass 52 seiner 129 Kaufhausfilialen schließen. Davon betroffen ist auch die Filiale in Siegburg mit 80 Mitarbeitenden, die zum 31. Januar 2024 geschlossen werden soll.