Trotz Verdi-Aufruf geöffnet Warum die Siegburger Kaufhof-Filiale vom Streik nicht direkt betroffen ist

Trotz des Streikaufrufes der Gewerkschaft Verdi können Kunden am Freitag in der Kaufhof-Filiale in Siegburg einkaufen. Sieben Beschäftigte der Filiale haben sich am Freitagmorgen auf den Weg zur Konzernzentrale nach Essen gemacht. Die anderen Beschäftigten seien zur Arbeit erschienen, sagt Betriebsratsvorsitzende Marie-Laure Gabriel. Die Streikenden kommen in Essen zu einer Kundgebung auf dem Hirschlandplatz zusammen. Dort spricht die Verdi-Landesfachbereichsleiterin für den Handel, Silke Zimmer, mit ihnen. Im Anschluss ziehe der „Wehmutszug“ durch die Stadt, sagt Gewerkschaftssekretär Özcan Özdemir. In Siegburg bleibt das Kaufhaus am Freitag geöffnet. „Wir hängen weiterhin in der Luft und warten darauf, was die Gespräche im Hintergrund ergeben“, so Gabriel. Mittlerweile haben fünf ihrer Kolleginnen und Kollegen bereits selbst gekündigt. Die Personalsituation in Siegburg sei angespannt.