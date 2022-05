Landtagskandidaten stellen sich Jugendlichen in Siegburg : Kaum politische Gespräche beim Tischfußball

An acht Tischen spielen immer neue Teams gegeneinander. Martin Metz (2. von links) spielt wie seine politischen Mitbewerber an den Nebentischen mit vollem Einsatz. Foto: Paul Kieras

Siegburg Bei einem Kickerturnier, das die Stadt Siegburg in Kooperation mit dem Breiten Bündnis, der Streetwork, dem Zeithwerk und dem Kulturcafé organisiert, kommen Jugendliche mit Landtagskandidat und politisch Aktiven ins Gespräch.

Mächtig ins Zeug legten sich die vier Landtagskandidaten von CDU, SPD, Grünen und FDP, die am Freitag auf dem Europaplatz an einem Kickerturnier der Stadt Siegburg in Kooperation mit dem Breiten Bündnis teilnahmen. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss unter anderem von Jugendorganisationen der politischen Parteien, der katholischen und evangelischen Kirche, Jugendeinrichtungen, dem Streetwork, dem Zeithwerk und dem Kulturcafé sowie der Stadt Siegburg. Gefördert wurde die Veranstaltung durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Ziel des Bündnisses ist es, „Jugendliche mit niederschwelligen Angeboten an Politik heranzuführen und sie zu animieren, wählen zu gehen“, erklärte Maximilian Wiemer vom Bündnis.