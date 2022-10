Stadtrat Siegurg : Keine große Überraschung

Grüne und CDU arbeiten im Siegburger Stadtrat zusammen: Die Fraktionen stellen den Rahmen für ihre Kooperation vor. Foto: Nadine Quadt

Meinung Siegburg Die neue Zusammenarbeit zwischen den Siegburger Grünen und der CDU ist nicht überraschend. Unsere Autorin wundert sich allerdings über die Geschwindigkeit.

Als die Grünen vor zwei Wochen ihren Austritt aus der Siegburger Ampelkoalition verkündet haben, kam dieser Schritt überraschend – zumindest für Außenstehende und offensichtlich auch für ihre bisherigen Bündnispartner SPD und FDP. Ihr am Freitag verkündeter nächster Schritt hinein in eine Kooperation mit der CDU-Stadtratsfraktion überrascht da schon weniger. Nach der jüngsten Ratssitzung hatte sich schließlich schon mehr als deutlich abgezeichnet, wohin sich die Grünen künftig orientieren würden: In mehreren Punkten stimmten sie gegen ihre alten Koalitionspartner und dafür mit der CDU.

Es wundert allerdings schon, wie schnell der dadurch forcierte Wechsel der Mehrheiten im Stadtrat jetzt über die Bühne gegangen ist. Für einen Wechsel waren die Grünen schließlich auch während der Kommunalwahl 2020 angetreten. Damals mit dem erklärten Ziel, die jahrelange CDU-Dominanz in Siegburg zu beenden. In der Bürgermeister-Stichwahl sprachen sie sich für SPD-Kandidat Stefan Rosemann aus – und mit dem dann geschlossenen Bündnis mit SPD und FDP gelang tatsächlich der Wechsel im Siegburger Stadtrat. Die Grünen fingen an, gemeinsam mit ihren neuen Partnern die Stadt zu gestalten. Und setzten dabei auch eigene Akzente.

Offenbar sehen sie dafür inzwischen nicht mehr genügend Raum in der Ampelkoalition. Das und ein schlechtes Arbeitsklima zwischen den drei Koalitionspartnern führten die Grünen als Grund für ihren Schritt an. Ob es vor dem Hintergrund sinnvoll ist, sich direkt an einen neuen Partner zu binden, statt erst einmal Luft zu holen, sich neu zu sortieren und in Ruhe die Lage zu sondieren, ist zumindest fraglich.