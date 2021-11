Nachhaltig im Advent : Wo es im Rhein-Sieg-Kreis umweltfreundliche Kerzen gibt

An ihrem Stand auf dem Siegburger Weihnachtsmarkt verkauft Anne-Katrin zum Felde Imkerei- und Bienenprodukte. Foto: Rosanna Großmann

Rhein-Sieg-Kreis Kerzen gehören für viele Menschen zum Advent und zu Weihnachten einfach dazu. Doch in Zeiten, in denen Honig knapp ist, gibt es auch Probleme beim Bienenwachs in der Region? Und wie lässt sich ein Kerzenkauf mit gelebter Nachhaltigkeit vereinbaren?