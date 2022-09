Urteil wegen Körperverletzung : Kind auf Zebrastreifen angefahren

Siegburg Wegen Körperverletzung verurteilte das Amtsgericht Siegburg am Freitag eine 59-Jährige, die ein Kind auf dem Zebrastreifen angefahren hatte. Vom Vorwurf der Fahrerflucht wurde sie jedoch freigesprochen.

In der Anklage warf ihr die Staatsanwaltschaft vor, im April 2022 während der Fahrt mit ihrem Pkw in Siegburg einen Unfall mit einem 13-jährigen Mädchen verursacht zu haben, während dieses mit seinem Roller einen Zebrastreifen überqueren wollte. Anstatt sich als Unfallbeteiligte zu erkennen zu geben, soll die Angeklagte sich sowohl an der Unfallstelle als auch später lediglich als Zeugin des Unfalls ausgegeben haben.

Die Angeklagte bestritt, einen Unfall bemerkt zu haben. Sie sei kurz hinter dem Zebrastreifen rechts rangefahren, als sie im Rückspiegel das Mädchen auf der Straße habe liegen sehen. Daraufhin habe sie einen der Anwesenden am Unfallort gebeten, den Rettungswagen zu verständigen. Nach dessen Eintreffen fragte sie nach eigenen Angaben einen der Sanitäter, ob sie noch gebraucht werde, was dieser verneint habe. Nur eine Stunde später war sie dann zur Polizei gefahren, um dort nachzufragen, ob sie als Zeugin infrage komme.

Vor Gericht betonte die Beschuldigte, weder einen Schrei des Mädchens gehört, noch ein Berührungsgeräusch bemerkt zu haben. Ganz anders schilderte eine Zeugin den Fall. Sie sagte aus, in ihrem etwa 30 Meter entfernten Garten Reifenquietschen und einen lauten Schrei gehört zu haben und sofort zum Unfallort gelaufen zu sein. Dort fragte sie Umstehende, was passiert sei und die Angeklagte habe geantwortet, das Mädchen sei schnell auf den Zebrastreifen gelaufen und sie sei ausgewichen.

„Warum haben Sie in den Rückspiegel geschaut, wenn sie nichts bemerkt haben“, wollte der Staatsanwalt wissen. Die Richterin fragte ergänzend, ob die Angeklagte noch ein Fahrzeug hinter sich gesehen habe, was diese verneinte. „Wer kommt dann als Unfallverursacher noch in Betracht“, fragte Stilz nach und empfahl der Frau, sich noch einmal mit ihrem Verteidiger zu beraten. Der räumte dann in ihrem Namen ein, „wohl am Unfall beteiligt gewesen zu sein, auch wenn sie es sich nicht erklären kann“. Eine Fahrerflucht sahen Staatsanwalt und Richterin nicht, denn die Angeklagte habe den Unfall nicht verschleiern wollen, wie ihr Kontaktieren der Polizei gezeigt habe.