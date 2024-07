Kinderbetreuung in der Region Das kosten die Kitas in den Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis

Region · Die Inflation und die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst sorgen auch in der Region für höhere Kita-Beiträge. Je nach Wohnort, Einkommen und Alter der Kinder müssen Eltern dabei unterschiedlich tief in die Tasche greifen. Ein Vergleich für Vollzeitbetreuung in der Region.

26.07.2024 , 05:00 Uhr

In Nordrhein-Westfalen legen die Kommunen selbst die Höhe der Elternbeiträge zur Kinderbetreuung fest. Foto: dpa/Uwe Anspach