13 Wohnungen durchsucht : Erneut Durchsuchungen wegen Kinderpornografie im Rhein-Sieg-Kreis

Die Ermittler stellten bei den Durchsuchungen insgesamt 160 Smartphones, Laptops und PCs sowie über 700 Datenträger in Form von Festplatten, USB-Sticks und DVDs sicher. Auch ein Luftgewehr wurde sichergestellt. Foto: Polizei Rhein-Sieg

Wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornografie hat die Polizei 13 Wohnungen von Verdächtigen in Niederkassel, Sankt Augustin, Troisdorf, Neunkirchen-Seelscheid, Windeck, Hennef und Lohmar durchsucht. Dabei seien zahlreiche Handys, Laptops und Datenträger sichergestellt worden, teilte die Polizei in Siegburg am Freitag mit.