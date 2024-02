Recht auf Betreung von Kindern Wie steht es um die Kitaplätze in Siegburg und der Region?

Bundesweit fehlen Kita-Plätze. Einer Erhebung der Bertelsmann Stiftung zufolge sind es 430.000 in der Republik, in NRW rund 110.400, heißt es im „Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme", das im November veröffentlich wurde. Dabei haben Kinder bereits seit zehn Jahren ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen rechtlichen Anspruch auf frühkindliche Förderungen in einer geeigneten Tageseinrichtung oder Kindertagespflege. Das bedeutet, ihnen steht von Gesetzes wegen ein Kitaplatz oder aber ein Platz bei einer Tagespflegeperson zu. Das Bundesgesetz legt dabei den Grundstein für diesen Anspruch, den die Bundesländer frei ausgestalten, in Nordrhein-Westfalen etwa in Form des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz).