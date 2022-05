Orgel-Exkusionen im Rhein-Sieg-Kreis : Klang-Erlebnisse rund um die „Königin der Instrumente“

Foto: Susanne Haase-Mühlbauer

Rhein-Sieg-Kreis Bei Orgel-Exkusionen werden Kirchen und Orgeln des Rhein-Sieg-Kreises gemeinsam mit dem Fahrrad angesteuert. Die OrgelKultur-Reihe stellten der Kulturdezernent des Rhein-Sieg-Kreises Thomas Wagner, Malte Boecker, Direktor des Beethovenhauses, und andere Initiatoren vor.



Von Susanne Haase-Mühlbauer

Konzerte, Exkursionen, Erlebnisse für Kinder und Camps für Jugendliche – das sind die vier Standbeine einer Reihe, die der Rhein-Sieg-Kreis zusammen mit dem Landschaftsverband Rheinland und der Thomas Morus Akademie Bensberg auf die Beine gestellt hat. Dabei dreht sich alles um die „Königin der Instrumente“: die Orgel. Neu ist die erfolgreiche Reihe nicht. Die „Orgelkultur im Rhein-Sieg-Kreis“ wurde nach ihrem erfolgreichen Start im Rahmen der BTHV2020 nur neu aufgelegt und mit vielen neuen Glanzlichtern versehen.

Foto: haa

Es gibt musikalische Werke, die sich besonders gut eignen, die Fantasie ihrer Zuhörer in Gang zu setzen. Der Karneval der Tiere von Camille Saint-Saens ist so ein Werk. Im Finale fasst der Komponist die hinreißenden Melodien und schmissigen Rhythmen quasi im Schnelldurchlauf zusammen. Tanzende Schildkröten begegnen einem großen Elefanten, man meint die kapriziösen Flügelschläge von Vögeln zu hören und einen störrischen Esel an einer Unterwasserwelt bunter Fischschwärme vorbeispazieren zu sehen.

Orgelkomposition zum Beethoven-Jubiläum

Katrin Wissemann, Kantorin an der Auferstehungskirche Siegburg, steuert mit der Orgelbearbeitung von Saint-Saens´ „Karneval der Tiere“ einen – nicht nur für Kinder und Jugendliche – spannenden Beitrag zum Erlebnis von „Orgelkultur im Rhein-Sieg-Kreis“ bei. Der richtet sich an ganze Schulklassen, die sogar wählen können, mit welchem Werk das Orgelerlebnis eingeläutet werden soll. Möglich wäre etwa auch die Auftragskomposition von Martin Bambauer, der unter dem Titel „Als die Königin sich in Ludwig verliebte“ eine preisgekrönte Orgelkomposition zum Beethoven-Jubiläum 2020 schrieb.

Erleben heißt auch nahe dransein. Im Rahmen der Reihe „OrgelKultur im Rhein-Sieg-Kreis 2022“, die unter der Schirmherrschaft von Landrat Sebastian Schuster steht und jetzt von den Verantwortlichen vorgestellt wurde, ist das Thema „OrgelErlebnis“ nur eines von vier wichtigen Standbeinen. Bei „OrgelExkursionen“ ist man in einer Gruppe per Rad oder Bus unterwegs. Bis zu vier Kirchen werden angesteuert, und ein Fachmnn erläutert deren Orgeln samt ihrer Geschichte.

Vielfalt der Orgelwelt

Geplant sind Touren durch Sankt Augustin, Hennef, Troisdorf und Eitorf. Orgelbaufachmann Philipp Klais, der die Reihe vor zwei Jahren mit ins Leben rief, verspricht ein „fantastisches Erlebnis der wunderbaren Vielfalt der Orgelwelt“. Andreas Würbel von der Thomas-Morus-Akademie verweist auf eine unglaubliche Spannbreite von Instrumenten, von der „kleinen Orgel in der Dorfkirche bis zum riesigen Instrument mit fünfzig Registern und drei Manualen“. Deshalb darf man sich auch auf die Konzerte freuen, bei denen renommierte Orgelvirtuosen in Meckenheim, Lohmar-Wahlscheid, Königswinter-Oberpleis, Hennef und Rheinbach konzertieren.

OrgelCamp für Jugendliche

Auch beim OrgelCamp im Katholisch-Sozialen Institut auf dem Michaelsberg in Siegburg und in Siegburger Kirchen soll in der Zeit vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2022 jungen Nachwuchsmusikern im Alter zwischen zwölf und zwanzig Jahren die Faszination des Instruments Orgel nähergebracht werden. Als Voraussetzung für eine Bewerbung reicht es, Grundkenntnisse am Klavier zu besitzen. Orgel-Profis wollen dann eine Gruppe von bis zu 15 Jugendlichen für das Instrument begeistern.

Eine erste Auflage der Orgel-Kultur-Reihe hatte es bereits im Rahmen des Beethoven-Jubiläums 2020 gegeben. Malte Boecker, Direktor des Beethovenhauses, freute sich denn auch, dass die Reihe Orgel-Kultur auch nach BTHVN2020 „nicht ein Zwischenfall ohne Folgen“ sei.

Die Reihe kostet 120.000 Euro, wobei der Rhein-Sieg-Kreises diesmal als Eigenanteil die Hälfte zahlt und der Landschaftsverband Rheinland das Projekt mit der anderen Hälfte unterstützt.