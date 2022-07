Mordkommission ermittelt : 24-Jähriger verstirbt nach Auseinandersetzung in Siegburg

24-Jähriger verstirbt nach Auseinandersetzung in Siegburg

Der Vorfall soll sich in der Klangfabrik in Siegburg ereignet haben. Foto: Peter Kölschbach

Update Siegburg In der Nacht auf Samstag hat es in Siegburg eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen gegeben. Dabei wurden zwei Männer schwer verletzt. Einer der Verletzten verstarb später. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht nach Zeugen.

In Siegburg hat es in der Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr in der Diskothek „Klangfabrik“ eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen gegeben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden dabei zwei Männer, die 24 und 28 Jahre alt sind, schwer verletzt.