Urteil am Landgericht Bonn Lange Haftstrafe nach Messerattacke in der Klangfabrik

Wegen der tödlichen Messerstecherei in der Siegburger Diskothek Klangfabrik hat das Bonner Schwurgericht am Dienstag einen 24 Jahre alten Angeklagten wegen Totschlags, versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Beteiligung an einer Schlägerei zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem muss der Verurteilte dem überlebenden Opfer (28) ein Schmerzensgeld von 10.000 Euro zahlen. Sein Verteidiger, Michael Hakner, kündigte an, dass er gegen das Urteil Revision vor dem Bundesgerichtshof einlegen will. Das Urteil sei fehlerhaft, begründete er das. Der ebenfalls angeklagte 23-jährige Freund des Hauptverdächtigen wurde freigesprochen. Ihm waren gefährliche Körperverletzung und Beteiligung an einer Schlägerei vorgeworfen worden.