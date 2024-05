Klimaanpassung im Rhein-Sieg-Kreis Was tun die Kommunen gegen die immer länger werdenden Hitzeperioden?

Die Sommer werden heißer, trockener und länger. Der Klimawandel ist längst im Gange. Gerade in urbanen Gegenden sollten daher Strategien zur Klimaanpassung und deren Umsetzung längst ganz oben auf der Agenda stehen. Die Hitzebelastung ist in Nordrhein-Westfalen bereits heute ein Problem und wird sich vermutlich noch verstärken, stellt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (Lanuv) fest. Das Lanuv hat nicht nur Klimaanalysen erstellt, sondern zeigt am Beispiel von Städten wie Bonn, welche Folgen die sogenannte Wärmeinselintensität, der Temperaturunterschied zwischen Stadt und Umland, hat. Was Kommunen in NRW machen können, um Hitze und Starkregenereignissen besser zu begegnen, dazu gibt es detaillierte Handbücher, unter anderem auch vom Lanuv.