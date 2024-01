Erneuerbare Energie in Siegburg Klimafreundliche Pausenbank auf dem Marktplatz Siegburg eingeweiht

Auf dem Siegburger Marktplatz gesellt sich eine neue, moderne Sitzgelegenheit zu den bereits bestehenden 14 Bänken: Auf den ersten Blick unterscheidet sie sich nicht von vielen anderen Bänken in der Innenstadt. Doch beim näheren Hinsehen fallen die Solarpaneele auf der Sitzfläche auf. Die neue Bank ist eine Solarbank, an der Passanten ihr Handy aufladen können. Die Bank wird durch Photovoltaik-Module mit solarem Strom versorgt. Zwei Handys können gleichzeitig an der Bank mit einem USB-Kabel aufgeladen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, zwei weitere Smartphones, die über eine wireless-charging Option verfügen, rechts und links neben der Sitzfläche sogar kabellos mit Strom zu versorgen.