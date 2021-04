Demonstration vor Siegburger Krankenhaus : Klinikpersonal fordert mehr Unterstützung

Etwa 30 Pfleger der Helios-Klinik in Siegburg haben am Montag in einer bundesweiten Aktion von Verdi für die Einführung des PPR 2.0 demonstriert. Foto: Annika Schmidt

Siegburg Pflegekräfte demonstrieren in einer bundesweiten Aktion von Verdi vor der Siegburger Helios-Klinik für eine bedarfsgerechte Personalbemessung. Sie fordern die Einführung des PPR 2.0.

Das Problem ist nicht neu und längst kein Einzelfall mehr, Pflegepersonal in deutschen Krankenhäusern ist tendenziell unterbesetzt. Es mangelt an allen Ecken und Enden, das machte auch Georg Rakel, Vertrauenssprecher bei Verdi und Betriebsratsvorsitzender der Helios-Klinik, am Montagmittag bei einer Demonstration vor der Siegburger Helios-Klinik deutlich. „Nicht erst mit dem Beginn der Pandemie, sondern schon seit fast drei Jahrzehnten arbeitet die Pflege in den deutschen Krankenhäusern am Limit“, so Rakel. Damit soll Schluss sein. Zusammen mit stellvertretend etwa 30 Pflegern der Siegburger Klinik und Vertretern der Gewerkschaft Verdi schloss er sich in Siegburg einer bundesweiten Protestaktion an und forderte die Einführung des PPR 2.0. Anlass der Aktion war die zeitgleich stattfindende Anhörung im Bundestag zum „Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung“.