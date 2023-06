Rekordfunde in Siegburg und auf A61 Kölner Zoll zieht zwei Drogenschmuggler an einem Tag aus dem Verkehr

Am 8. Mai sind dem Kölner Zoll gleich zwei Großaufgriffe von Schmugglerwaren gelungen. Auf einer Siegburger Raststätte und auf der A61 in Richtung Koblenz zogen die Beamten zwei Fahrzeuge aus dem Verkehr und wurden fündig. „Jeder der beiden Aufgriffe an sich ist schon bemerkenswert, aber zwei solcher Volltreffer an einem Tag hatten wir noch nie“, sagt Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen liegt nach Angaben des Zollamts bei mehr als 620.000 Euro. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden die Aufgriffe erst jetzt veröffentlicht.