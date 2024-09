Kommentar: Bürokratie blockiert Verkehrswende Warum das Deutschlandticket als Jobticket im Rhein-Sieg-Kreis zum Problem wird

Die Diskussion um das Deutschlandticket als Jobticket und die aktuellen Regelungen für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes offenbaren ein Grundproblem, das unsere Verwaltungen oft lähmt: die Bürokratie. Und es ist ein gutes Beispiel für die ineffektiven Seiten des Föderalismus. Was in Baden-Württemberg möglich ist, zum Beispiel kostenlose Jobtickets für alle Mitarbeitenden im Stuttgarter Rathaus, ist in NRW längst nicht erlaubt.