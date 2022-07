Kommentar zur Messerstecherei in der Klangfabrik : Trauriger Höhepunkt

Bei einer mutmaßlichen Messerstecherei in der Siegburger Klangfabrik ist ein Mann ums Leben gekommen. Foto: Peter Kölschbach

Meinung Siegburg Eine Nacht in der Disko endete am Samstag in Siegburg mit einem Toten. Gegen solche Gewalt muss endlich mehr getan werden, meint GA-Redakteuer Jörg Manhold.