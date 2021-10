Konzert : Jazz-Klänge verführen und berühren in Siegburg

Siegburg Sängerin Sara Decker jammt in Siegburg mit ihrem Quartett. Das Publikum bekommt temperamentvolle Improvisationen und soulige Soli.

Die in Düren bei Aachen lebende Jazz-Sängerin, die mit ihrem Quartett erstmals nach „gefühlten Ewigkeiten“ wieder auf der Bühne stand, hat eine besondere Beziehung zur Kreisstadt. Sie unterrichtet Jazz- und Pop-Gesang an der Siegburger Engelbert-Humperdinck-Musikschule und arbeitet hier auch musikalisch mit den Kindern der Hans-Alfred-Keller-Grundschule beim Projekt „Starke Kinder-Stimmen“.

Wandlungsfähige Jazz-Stimme

Poetische Textinterpretationen

Mit ihrem New Yorker Sextett hat Decker 2017 einen Song eingespielt, der als frühester Song des Programms nun von ihrem Kölner Quartett gespielt wurde. Billy Test (WDR-Bigband) ist ein experimentierfreudiger New Yorker Pianist, dessen Soli vor Energie und Einfallsreichtum nur so sprudelten. Auch Bassist Nicolai Amrehn und der niederländische Drummer Jeroen Truyen bestachen mit ihren nuancenreichen Klangfarben und dem satten Groove, etwa im melancholischen Song „The heart is a lonely hunter“.