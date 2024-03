Konzertreihe „Resonanzen“ Weltstars der Kammermusik kommen nach Siegburg

Die „Grand Polonaise“ sowie Weiteres von Frédéric Chopin und Franz Liszt spielt Yulianna Avdeeva am Samstag, 4. Oktober. Die international erfolgreiche Pianistin wird ihr Programm einige Tage später auch in der New Yorker Carnegie Hall aufführen. Unter dem Tonnengewölbe der historischen Aula in Siegburg tritt sie solo am Flügel auf.