Abgabestellen auch in Hennef und Neunkirchen-Seelscheid Korken sammeln für die Kraniche

Bundesweit beteiligen sich über 1200 offizielle Korksammelstellen an der KORKampagne. Hinzu kommen private und firmeninterne Sammelstellen. Dazu gehören etwa in Hennef die Bücherei St. Simon & Judas am Karol-Wojtyla-Platz 2 und der Laden „Unverpackt“ in Neunkirchen-Seelscheid, Auf der Höh 2.