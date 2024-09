Test-Aktion in Siegburg So blicken Kunden und Einzelhändler auf das kostenfreie Parken

Fachkräftemangel, Konkurrenz durch den Onlinehandel und schlechte Verbindungen im Nahverkehr: Die Gründe für das Sterben der Innenstädte sind zahlreich. Inzwischen gibt es aber so manchen Lösungsansatz. Einer davon wurde am vergangenen Samstag in Siegburg getestet: Die Nutzung städtischer Parkhäuser kostete einen Tag lang kein Geld. Die Besucher der Siegburger Innenstadt konnten ihr Auto von sechs Uhr morgens bis null Uhr an verschiedenen Stellplätzen in der Nähe der Fußgängerzone parken. Es war der erste Testlauf eines Projekts, das die Innenstadt mit neuem Leben füllen soll.