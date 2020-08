Reaktion auf Infektionszahlen : Helios Klinikum in Siegburg verbietet Besuche

Siegburg Ab diesem Samstag dürfen keine Besucher mehr in das Helios Klinikum in Siegburg. Ein Grund sind die steigenden Corona-Infektionszahlen im Rhein-Sieg-Kreis. Doch auch das Verhalten einiger Besucher zuletzt spiele eine Rolle.

Das Siegburger Helios Klinikum lässt ab Samstag, 29. August, keine Patientenbesuche mehr in seinem Haus an der Ringstraße zu. Wie die Klinik am Donnerstag mitteilte, gilt das Besuchsverbot voraussichtlich bis Sonntag, 20. September. Nur in dringenden Ausnahmefällen, etwa bei Sterbenden, könnten Ärzte eine Besuchserlaubnis erteilen.